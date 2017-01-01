Справа екс-глави ДУСі: суд призначив Тарасюку понад 6 млн грн застави

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Ігор Тарасюк

Суд зобов'язав Ігоря Тарасюка носити електронний браслет впродовж 60 діб

Печерський районний суд Києва обрав для екс-керівника Державного управління справами Ігоря Тарасюка запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 6 мільйонів 400 тисяч гривень та зобов’язання носити електронний браслет впродовж 60 діб.

Представник Генеральної прокуратури під час судового засідання клопотав про тримання під вартою Тарасюка впродовж 60 діб, однак суддя лише частково задовольнила це клопотання.

В судовій ухвалі йдеться про те, що Тарасюк впродовж 5 днів від моменту проголошення рішення має внести заставу в сумі 6 млн 400 тис. грн, здати закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Також впродовж цих 5 днів йому повинні надіти пристрій контролю пересування, так званий «електронний браслет».

Разом з тим суддя не обмежила свободу його пересування територією України. Однак даною ухвалою на Тарасюка покладено обов’язок з’являтися на виклики слідчих, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура оголосила про підозру Тарасюку через те, що той посприяв легалізації передачі Віктором Ющенком «Межигір'я» Віктору Януковичу.

У розпорядженні «Главкома» опинився документ, який засвідчує цей факт.

Під рішенням про передачу «Межигір'я» з державної власності у приватну стоїть підпис саме чинного на той момент голови Державного управління справами Тарасюка. Дата – 9 липня 2007 року.