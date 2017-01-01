Справа МН17: Міжнародна слідча група встановила 120 причетних до катастрофи

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Представники Міжнародної слідчої групи планують провести досить цікаві операції під час винесення підозр

Представники Міжнародної слідчої групи встановили 120 осіб, які причетні до катастрофи літака рейсу МН17 у липні 2014 року.

Про це повідомив перший заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук.

«За результатами слідства ми встановили 120 осіб, які фігурують у справі збиття «Боїнга», – сказав він.

Сторожук розповів, що представники Міжнародної слідчої групи планують провести досить цікаві операції під час винесення підозр.

«Вони неймовірно складні, до їхнього виконання залучатимуться абсолютно всі правоохоронні органи п'яти країн – учасниць Міжнародної спільної слідчої групи. Ми прагнемо не просто винести декларацію про причетність до цієї трагедії високопосадовців Російської Федерації. Ми хочемо, щоб реальних людей було реально покарано і вони постали перед судом», – зазначив посадовець.

Він також повідомив, що правоохоронці п'яти країн готові передавати до суду обвинувальні акти у справі літака рейсу МН17.

«Ми готові вручати підозри і передавати матеріали до суду. Чому ми цього ще не зробили? На сьогодні визначається судова юрисдикція у цій справі. Концептуально це може бути суд Нідерландів. Але існують правові колізії як у нашому законодавстві, так і в законодавстві Нідерландів стосовно видачі підозрюваних для засудження. Для України було б краще, щоб слухання відбувалися в рамках міжнародного трибуналу або в національному суді Нідерландів. Це знівелює можливість Російської Федерації звинувачувати нас у ангажованості суду в цій справі», – говорить Сторожук.

Джерело: Укрінформ