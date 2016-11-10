Справа МН17: Росія дала слідству радарні дані в нетиповому форматі

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Катастрофа МН17

Слідство досі не може встановити автентичність радарних даних, переданих Росією у справі збиття літака МН17

Прокуратура Нідерландів досі не може встановити автентичність радарних даних, переданих Росією кримінальному слідству щодо збиття літака МН17, а також що саме на них зображено через нетиповий формат, у якому вони були надані. Про це йдеться у заяві прокуратури Нідерландів, оприлюдненій у четвер на офіційному сайті.

«До сьогодні залишається багато незрозумілого щодо радарних зображень, які були передані РФ кримінальному слідству щодо збиття літака МН17. Здебільшого це пов'язано з незвичним та нетиповим форматом, у якому були надані радарні зображення. Тому досі неможливо встановити точно їхню автентичність та що на них зображено», - йдеться у заяві.

Як пояснили в нідерландській прокуратурі, зазвичай агентства з контролю за рухом для обміну інформацією використовують так званий формат ASTERIX. У заяві зазначається, що хоча ІКАО не зобов'язує застосовувати цей формат, однак в мануалах вказується, що він є корисним стандартом.

«Формат ASTERIX є міжнародно визнаним та використовується по всьому світу. Дані у форматі ASTERIX можуть бути вивчені та верифіковані на предмет маніпуляцій та помилок надійним шляхом. Публікації на вебсайтах, пов'язаних із російською владою, вказують, що Російська Федерація також застосовує формат ASTERIX», - заявили у прокуратурі.

Водночас, як відзначили у прокуратурі Нідерландів, Росія не надала дані у форматі ASTERIX.

«Щоб проаналізувати зображення, російська влада додала окреме програмне забезпечення без мануалу. Це програмне забезпечення було написане російською мовою, тому спочатку мало бути перекладене. Після цього програмне забезпечення мало бути протестовано на функціональність та надійність», - йдеться у заяві.

Як зазначали у прокуратурі, лише після цього дані могли бути проаналізовані.

«Передані дані показують менше, ніж якби матеріали були надані у відповідності з форматом ASTERIX. Водночас, прокуратура замовила зовнішню експертизу», - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, слідчі поінформували РФ, що планують надіслати додатковий запит.

У прокуратурі Нідерландів також повідомили, що для аналізу цих даних потрібен тривалий час.

Нагадаємо, міжнародна дослідницько-журналістська група Bellingcat встановила особу бойовика, який є ймовірним відповідальним за катастрофу малазійського лайнера MH17 на Донбасі влітку 2014 року.