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    Справу Пашинського розслідуватиме ГПУ, - Геращенко

    • Вчора, 21:47
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    На думку Геращенка, у випадках, подібних тим, що стався з нардепом напередодні Нового року, людина має право застосовувати різні методи самозахисту

    Справу про застосування народним депутатом Сергієм Пашинським зброї проти людини розслідуватиме Генеральна прокуратура.

    Про це в ефірі 112 каналу сказав народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «На сьогоднішній момент якраз Генпрокуратура затребувала цю справу. Я так розумію, тому, що це стосується народного депутата, Генпрокуратура хоче, щоб вона максимально повно і всебічно була розслідувана....Остаточна правда буде встановлена у вироку суду відносно тієї особи, яка розв’язала цей інцидент», – сказав Геращенко.

    На думку Геращенка, у випадках, подібних тим, що стався з нардепом напередодні Нового року, людина має право застосовувати різні методи самозахисту, співвідносні із загрозою. 

    Нагадаємо, ввечері, 31 грудня, в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, в результаті якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

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