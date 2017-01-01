США не скорочували допомогу Україні в бюджеті Пентагону – Чалий

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Валерій Чалий

Чалий уточнив: $150 млн це частина загальної військової допомоги США Україні

Законопроект Палати представників США, що передбачає виділення Україні 150 млн дол. військової допомоги, є лише частиною із затверджених раніше 350 млн загальної допомоги в бюджеті Пентагону, решта з якої буде виділена після 1 жовтня 2017 року.

Таке роз'яснення дав у п'ятницю в Вашингтоні посол України в США Валерій Чалий.

«Існує бюджет 2017 року – діючий акт, у якому визначено 350 млн доларів допомоги (Україні – ред.) в 2017 бюджетному році. Далі (в законодавчому процесі США – ред.) приймаються акти щодо імплементації цього рішення. Те, що розглядається зараз – це 150 млн дол., які надаватимуться до 1 жовтня поточного року», - зауважив український дипломат.

Решта коштів з передбачених 350 млн, за його словами, надходитимуть після 1 жовтня. «Тобто, ці 350 млн (в оборонному бюджеті США на підтримку України – ред.) залишаються. Тому це – технічне питання, тут немає ніяких змін у підходах», - підкреслив посол України.

Водночас, він звернув увагу на те, що крім допомоги з боку Пентагону, існує ще підтримка України за програмами Державного департаменту США. Вони так само можуть витрачатися частинами впродовж нинішнього та наступного років. У цьому зв'язку представник України наголосив на важливості, щоби програми, які забезпечуються цими коштами, не уповільнювались.

«Усі цифри треба сприймати через розуміння процесів прийняття рішень в Сполучених Штатах. Що ж стосується цього випадку, занепокоєнь у нас поки що немає», - зауважив український посол.

Джерело: Укрінформ