Україна судитиметься з російською авіакомпанією, яка літає в Крим

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Літак російської авіакомпанії

Сума позову становить 5 млн грн, повідомив Юрій Луценко

Україна планує подати позов до російської авіакомпанії, яка літає до Криму. Про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Ми зараз плануємо виставити (позов. – Ред.) російській авіакомпанії, яка не платить відповідні платежі, використовуючи наш простір, і приземляється на території Криму», – сказав Луценко.

За його словами, сума позову становить 5 млн грн.

Нагадаємо, 25 вересня 2015 року уряд України прийняв рішення заборонити польоти російських авіакомпаній в Україну.

Як відомо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що у 2017 році на український ринок зайдуть європейські лоукости.

Джерело: УНН