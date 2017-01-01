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    Стали відомі подробиці загибелі військових на Чугуївському полігоні

    • Сьогодні, 06:04
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    Розглядаються дві версії загибелі військових на Чугуївському полігоні

    Двоє військовослужбовців 54-ї окремої механізованої бригади, які загинули під час навчальних стрільб на полігоні в Чугуєві Харківської області, отримали осколкові поранення.

    Про це розповів перший заступник військового прокурора сил АТО підполковник Віталій Панченко.

    «Під час навчань з використанням бойових машин БМП-1 констатовано факт смерті двох військовослужбовців за контрактом. В обох виявлені осколкові поранення», – зазначив Панченко.

    За його словами, причина смерті встановлюється: «Попередньо, біля військовослужбовців розірвався снаряд».

    «На місці події працює слідчо-оперативна група військової прокуратури Харківського гарнізону, працівники Харківського зонального відділу військової служби правопорядку, судові експерти», – додав Панченко.

    За його словами, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 414 КК України.

    Як стало відомо, розглядаються дві версії події: порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тяжкі наслідки, та недбалість начальницького складу під час проведення навчань. 

    Нагадаємо, в середу, 26 квітня, оперативне командування «Схід» Збройних сил України повідомило про загибель двох бійців на полігоні в Харківській області.

    Джерело: Укрінформ

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