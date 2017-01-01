Стало відомо, хто оголосить оцінки українського журі учасникам «Євробачення»

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Злата Огнєвіч

Оцінки оголосить співачка Злата Огнєвіч

Оголошувати бали, якими українське національне журі «Євробачення» оцінило виступи країн-учасниць цьогорічного пісенного конкурсу, під час фінального шоу буде співачка Злата Огнєвіч. Про це пише eurovision.ua.

Ця артистка представляла Україну на Євробаченні у 2013 році у Мальме з піснею Gravity, тоді вона посіла третє місце.

Так само як і минулого року, у фіналі спочатку будуть оголошені оцінки від професійних національних журі всіх 42 країн-учасниць. Після цього ведучі почнуть озвучувати кількість балів, яку конкурсанти отримали за результатами голосування глядачів, у порядку зростання.

Так до останньої миті ім’я переможця «Євробачення-2017» буде зберігатися в таємниці.

У 2016 році, коли на пісенному конкурсі Україну представляла Джамала, результати голосування українського національного журі оголошувала Вєрка Сердючка. Ця артистка цьогоріч з’являється у кожному шоу «Євробачення».

Нагадаємо, у Києві за результатами другого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися останні фіналісти. Стало відомо, в якій частині фіналу виступлять учасники переможців другого півфіналу «Євробачення-2017».

За результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» у фінал вийшли 10 учасників.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.) та представник України, яка минулого року перемогла у конкурсі.

Фінал «Євробачення-2017» відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві.