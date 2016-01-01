«Ісламська Держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Берліні

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Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом

Угрупування «Ісламська Держава» взяло на себе відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку у Берліні.

«Наїзд на людей зробив член «Ісламської держави», — йдеться в повідомленні, яке поширили через ресурси «ІДІЛ», пише Reuters.

Нагадаємо, Меркель назвала наїзд вантажівки на відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні терактом. «Ми повинні виходити з того, що це був теракт», – сказала Меркель.

Кількість загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні досягла 12 осіб. Слідство стверджує, що наїзд вантажівки на людей у Берліні було скоєно навмисно.

23-річний чоловік, якого було затримано за підозрою у скоєнні нападу на різдвяний ярмарок у Берліні, заперечує свою причетність.

У поліції Берліна заявили, що особа, яка скоїла наїзд вантажівкою на людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня, досі перебуває на волі. «Ми взяли не ту людину», – заявили у поліції Берліна.