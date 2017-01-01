Стало відомо ім'я нового постпреда Росії при ООН
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Небензя перебуває на дипломатичній роботі з 1983 року
Комітет Держдуми РФ з міжнародних справ підтримав сьогодні кандидатуру заступника голови МЗС РФ Василя Небензі на посаду постійного представника Росії при ООН.
Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерела.
«Комітет ухвалив позитивне рішення з цього кадрового питання», – повідомило джерело.
Небензю влітку 2013 року було призначено заступником міністра закордонних справ РФ. Раніше він також обіймав посаду заступника постійного представника РФ при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.
Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Точної причини смерті російського дипломата офіційно не назвали.
10 березня судмедексперт Нью-Йорка заявив, що не буде оприлюднювати причини смерті постпреда Росії при ООН, оскільки дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті.
На місце Чуркіна тимчасово було призначено Петра Іллічова.
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