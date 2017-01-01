Стало відомо ім'я нового постпреда Росії при ООН

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Василь Небензя, ймовірно, стане постпредом РФ в ООН

Небензя перебуває на дипломатичній роботі з 1983 року

Комітет Держдуми РФ з міжнародних справ підтримав сьогодні кандидатуру заступника голови МЗС РФ Василя Небензі на посаду постійного представника Росії при ООН.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на джерела.

«Комітет ухвалив позитивне рішення з цього кадрового питання», – повідомило джерело.

Небензю влітку 2013 року було призначено заступником міністра закордонних справ РФ. Раніше він також обіймав посаду заступника постійного представника РФ при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Нагадаємо, 20 лютого в Нью-Йорку за день до свого 65-річчя помер постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін. Точної причини смерті російського дипломата офіційно не назвали.

10 березня судмедексперт Нью-Йорка заявив, що не буде оприлюднювати причини смерті постпреда Росії при ООН, оскільки дипломатичний імунітет посла Чуркіна триває і після його смерті.

На місце Чуркіна тимчасово було призначено Петра Іллічова.

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