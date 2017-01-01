Стало відомо, скільки контрактників цього року вступили до Збройних сил

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Контрактники Збройних сил України

В минулому році контракт із ЗСУ підписали понад 69 тисяч військовослужбовців, з яких 7,5 тисяч - офіцери

З початку 2017 року контракт зі Збройними силами України уклали близько 13 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

З початку року контракт уклало близько 13 тисяч військовослужбовців, серед яких близько тисячі офіцерів. Також на офіцерські посади в бойових військових частинах призначено понад 300 осіб сержантського і старшинського складу, які пройшли необхідну курсову підготовку при ВНЗ і отримали звання молодший лейтенант.

Згідно з інформацією прес-служби, в минулому році контракт із ЗСУ підписали понад 69 тисяч військовослужбовців, з яких 7,5 тисяч - офіцери.

Порівняно з 2015 роком, кількість прийнятих офіцерів запасу збільшилася у 5 разів. В даний момент, в Міноборони проводяться заходи з підготовки до призову громадян України віком до 43 років, які закінчили навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, які не проходили військову службу та придатні за станом здоров'я.