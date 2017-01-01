До Києва прибули делегації 36 країн-учасниць «Євробачення»

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Фото: REUTERS Сцена Євробачення

27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені конкурсу

До Києва вже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Про це повідомив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

«На Євробачення-2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць. 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені», - написав він.

Станом на 2 травня, в Україну прибуло майже 400 учасників та членів команд «Євробачення-2017».

На #Євробачення2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць, 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 мая 2017 г.

Раніше повідомлялося, що до України прибули представники 20 країн – учасниць «Євробачення»

Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.