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    До Києва прибули делегації 36 країн-учасниць «Євробачення»

    • Сьогодні, 12:00
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    Сцена Євробачення
    Фото: REUTERS
    Сцена Євробачення

    27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені конкурсу

    До Києва вже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Про це повідомив віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко у Twitter.

    «На Євробачення-2017 уже прибули делегації із 36-ти країн-учасниць. 27 конкурсантів уже провели повномасштабні репетиції на головній сцені», - написав він.

    Станом на 2 травня, в Україну прибуло майже 400 учасників та членів команд «Євробачення-2017».

    Раніше повідомлялося, що до України прибули представники 20 країн – учасниць «Євробачення»

    Півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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