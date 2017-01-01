Столтенберг закликав Москву вплинути на своїх бойовиків на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг

За словами Столтенберга, для України важливо, що Альянс надає їй підтримку, допомагаючи модернізувати українські Збройні сили

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг знову закликав Росію використати значний вплив на підконтрольних їй бойовиків для дотримання режиму припинення вогню і відведення озброєння на Донбасі.

Про це він сказав під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в рамках свого візиту в США, передає «УНІАН».

За словами Столтенберга, для України важливо, що Альянс надає їй підтримку, допомагаючи модернізувати українські Збройні сили, боротися з корупцією і сприяючи проведенню реформ в інших сферах.

При цьому він зазначив, що єдиною основою для врегулювання збройного конфлікту в Україні є Мінські угоди.

«І ми закликаємо Росію використовувати весь її вплив на сепаратистів на сході України, щоб забезпечити те, щоб вони повною мірою виконували Мінські угоди в сенсі дотримання режиму припинення вогню, який не дотримується зараз, в сенсі відведення всього важкого озброєння від лінії розмежування», - додав Столтенберг.

У той же час він заявив, що НАТО закликає надати спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ для проведення спостереження за процесом дотримання режиму припинення вогню.