«Тиша» на Донбасі: за день бойовики 42 рази відкривали вогонь

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Бойовики обстрілюють позиції сил АТО

Найгарячіше було в районі Водяного

Російсько-терористичні підрозділи цинічно порушують домовленості трьохсторонньої групи у Мінську про встановлення режиму тиші. З початку доби вже зафіксовано 42 обстріли позицій Збройних сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«На приморському напрямку найгарячіше було в районі Водяного. Тут, морських піхотинців, ворог накривав вогнем артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та озброєння БМП. По захисниках Широкиного, гатив зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП та гранатометів. Міномети калібру 120-мм противник застосував проти морських піхотинців поблизу Гнутового. З великокаліберних кулеметів бив по наших воїнах під Чермаликом. Ворожі снайпери активізувались у районі Талаківки та Водяного», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на донецькому напрямку вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм ворог відкривав по захисниках Авдіївки. «Оборонців Луганського та Опитного обстрілював з 82-міліметрових мінометів. По опорних пунктах наших військ поблизу Опитного противник гатив з гранатометів, з озброєння БМП та з протитанкового ракетного комплексу. З гранатометів обстрілював позиції поблизу Невельського, а зі стрілецької зброї поруч шахти «Бутівка», - інформує прес-центр.

На луганському напрямку, з гранатометів різних систем ворог бив по захисниках Новоалександрівки та Катеринівки.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали. Разом з тим, у разі виникнення безпосередньої загрози життю і здоров’ю наших захисників, командирами буде прийнято рішення на адекватну відповідь у бік противника», - повідомляє штаб АТО.

Раніше прес-служба Міністерства оборони України оприлюднила відео обстрілів бойовиками Водяного.