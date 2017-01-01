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    Стратегія повернення Криму: Чубаров назвав проблеми у внутрішній політиці України

    • Сьогодні, 03:18
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    В Україні немає повної мобілізації всіх сфер життєдіяльності суспільства, спрямованої на повернення Криму, зазначив Чубаров

    За три роки Україна у зовнішній політиці зробила немало задля того, щоб наші міжнародні партнери не віддалили тему повернення Криму з порядку денного. Водночас у внутрішній сфері не все так гладко, як хотілось би.

    Про це в коментарі сайту «24» розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    «Зокрема, наприклад, європейський парламент прийняв чітку заяву в сторону Росії з вимогами повернення Криму до України, припинення репресій і так далі (Європейський парламент 16 березня прийняв резолюцію щодо українських в’язнів в Росії та ситуації в Криму, – ред)», – відзначив він.

    В той же час, за словами Чубарова, можемо говорити, що у внутрішній політиці ми багато в чому не впоралися. У нас немає повної мобілізації всіх сфер життєдіяльності суспільства, спрямованої на повернення окупованого Криму та територій Донецької і Луганської областей. Багато чого можна було зробити раніше, каже голова Меджлісу, аби українці в Криму не втрачали надії.

    «Якщо ви не можете напряму допомогти людині, то хоча б маєте чесно з нею спілкуватися і намагатися вирішити ті її потреби, які не вимагають, скажімо, багато витрат. Йдеться про спілкування з материкової Україною, переміщення з окупованих територій на материк», – наголосив Чубаров.

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