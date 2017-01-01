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    Стрілянина на блокпосту під Щастям: на бійця АТО наїхав п'яний водій

    • Сьогодні, 14:28
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    Блокпост на Донбасі
    Блокпост на Донбасі

    Поліція встановила, що у водія було 1,7 проміле алкоголю

    Водій, який наїхав на бійця АТО, прориваючись через блокпост у Луганській області біля міста Щастя, був п'яним.

    Про це в ефірі «112 Україна» повідомив представник штабу АТО Сергій Жмурко.

    «Після прибуття на місце оперативної групи Національної поліції було встановлено, що водій, який є місцевим жителем міста Щастя, перебував у стані алкогольного оп’яніння. Під час перевірки нарядом Національної поліції за допомогою технічних засобів у крові водія було виявлено 1,7 проміле алкоголю», - заявив він.

    За словами Жмурка, сержант, якого було травмовно на блокпості, має легку травму.

    «Попередній діагноз – рвана рана великого пальця лівої руки», - уточнив він.

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    Повідомляється, що водія автівки було передано військовому коменданту міста Щастя та черговому наряду Нацполіції.

    Нагадаємо, в Луганській області в районі міста Щастя в блокпост у районі АТО в'їхав автомобіль. Унаслідок ДТП сержант ЗСУ зазнав травми.

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