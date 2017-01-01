Біля Щастя авто проривалося через блокпост: сили АТО стріляли, постраждав боєць

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Блокпост на Донбасі

Автомобіль наїхав на сержанта й тягнув на капоті близько 5 метрів

У зоні АТО на одному з блокпостів біля Щастя бійці були змушені відкрити вогонь по авто, яке намагалося проїхати без перевірки.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«19 березня, під час несення служби на одному із блокпостів в районі проведення антитерористичної операції, що неподалік міста Щастя на Луганщині, військовослужбовці військової служби за контрактом застосували зброю по автомобілю ВАЗ 2115, водій якого не зупинився на вимогу військовослужбовців, та намагався перетнути блок пост без перевірки», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, під час проїзду блокпоста автомобіль наїхав на сержанта, внаслідок чого остатній проїхав на капоті авта близько 5 метрів. Впавши з капота, сержант зробив попереджувальний постріл. Після того, як автомобіль не зупинився і продовжив рух, військовослужбовці застосували зброю.

«Автомобіль отримав 6 кульових пробоїн. Водій, яким виявився мешканець міста Щастя, не постраждав. Сержант в наслідок ДТП отримав травму», - зазначили в прес-центрі.

На місці події працює оперативна група військової комендатури міста Щастя на чолі з заступником військового коменданта.

Нагадаємо, в районі проведення АТО зберігається складна ситуація. З початком доби зафіксовано 85 випадків відкриття вогню по позиціях ЗС України.