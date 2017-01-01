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    Бойовиків ловлять на кордоні з РФ і кидають на передову - розвідка

    • Сьогодні, 13:31
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    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Дезертирів серед російських найманців дедалі більше

    Російські найманці тікають з Донбасу і намагають пробратися в Росію через кордон.

    Про це повідомляє головне розвідувальне управління Міноборони.

    «Невдоволені умовами проходження військової служби та самоуправством офіцерів російські найманці продовжують самовільно залишати частини та намагаються перебратися на територію РФ. У ніч на 19 березня ц.р. троє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК були затримані при спробі перетину кордону з РФ та повернуті на передові позиції», - зазначають розвідники.

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    Крім того, за даними ГУР, ватажки бойовиків систематично «заробляють» на своїх підлеглих.

    «18 березня ц.р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ здійснювалась виплата грошового забезпечення. З метою покращення особистого матеріального становища командири підрозділів російських окупаційних військ здійснили збір коштів з особового складу під виглядом «штрафів», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, протягом останніх трьох днів підтримувані бойовики під селищем Широкине Донецької області втратили більше 10 осіб убитими й пораненими.

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