Бойовиків ловлять на кордоні з РФ і кидають на передову - розвідка
- Сьогодні, 13:31
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Розсилка
Дезертирів серед російських найманців дедалі більше
Російські найманці тікають з Донбасу і намагають пробратися в Росію через кордон.
Про це повідомляє головне розвідувальне управління Міноборони.
«Невдоволені умовами проходження військової служби та самоуправством офіцерів російські найманці продовжують самовільно залишати частини та намагаються перебратися на територію РФ. У ніч на 19 березня ц.р. троє військовослужбовців 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК були затримані при спробі перетину кордону з РФ та повернуті на передові позиції», - зазначають розвідники.
Крім того, за даними ГУР, ватажки бойовиків систематично «заробляють» на своїх підлеглих.
«18 березня ц.р. у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ Південного ВО ЗС РФ здійснювалась виплата грошового забезпечення. З метою покращення особистого матеріального становища командири підрозділів російських окупаційних військ здійснили збір коштів з особового складу під виглядом «штрафів», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом останніх трьох днів підтримувані бойовики під селищем Широкине Донецької області втратили більше 10 осіб убитими й пораненими.