Стрілянина на Подолі: життю поранених нічого не загрожує

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Адам Осмаєв

Адам Осмаєв знаходиться у лікарні з вогнепальним пораненням

Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує. Про це журналістам на місці подій сказав речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

«Це могла бути помста за патріотичність подружжя», - сказав він, коментуючи причини замаху на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва.

Шевченко зазначив, що за даними лікарів, здоров'ю поранених нічого не загрожує.

«На місці знайдено три пістолети і зараз збираються всі речові докази. Це два пістолети Макарова та один іноземного виробництва», - повідомив він.

Шевченко додав, що Окуєва наразі дає свої пояснення правоохоронцям.

Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася сьогодні о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.

Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

Джерело: Українська правда