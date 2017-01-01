  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Стрілянина на Подолі: життю поранених нічого не загрожує

    • Сьогодні, 20:48
    • Розсилка
    Адам Осмаєв
    Адам Осмаєв

    Адам Осмаєв знаходиться у лікарні з вогнепальним пораненням

    Лікарі кажуть, що життю поранених під час стрілянини на Подолі у Києві нічого не загрожує. Про це журналістам на місці подій сказав речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

    «Це могла бути помста за патріотичність подружжя», - сказав він, коментуючи причини замаху на Аміну Окуєву та Адама Осмаєва.

    Шевченко зазначив, що за даними лікарів, здоров'ю поранених нічого не загрожує.

    Читайте також

    «На місці знайдено три пістолети і зараз збираються всі речові докази. Це два пістолети Макарова та один іноземного виробництва», - повідомив він.

    Шевченко додав, що Окуєва наразі дає свої пояснення правоохоронцям.

    Як повідомлялося, стрілянина на Подолі сталася сьогодні о 16:49. Пізніше стало відомо, що в результаті стрілянини отримав поранення Адам Осмаєв.

    Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство екс-бійця полку «Київ» Аміну Окуєву та її чоловіка екс-керівника миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва.

    Джерело: Українська правда

    Читайте також
    Київ кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ