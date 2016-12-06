Стрілянина в Олевську: частина учасників конфлікту затримана

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Внаслідок масової сутички загинув один чоловік, ще семеро отримали вогнепальні поранення

Більша частина учасників збройних сутичок в Олевську на Житомирщині наразі затримана. Національна поліція ідентифікувала всіх учасників конфлікту.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, передає «5 канал».

«Наразі частина учасників злочину затримана, більша частина, як з однієї так і з іншої сторони. Вилучено відповідну зброю, у тому числі зареєстровану, а також незареєстровану. Наразі здійснюються усі оперативні, у тому числі негласні, слідчі дії для встановлення місця перебування інших учасників конфлікту», – сказав він.

Наразі ситуація знаходиться на контролі керівника ГУ Нацполіції у Житомирській області В'ячеслава Печененка. Обстановка в місті стабілізована, місцеві правоохоронні структури посилені додатковими підрозділами Нацполіції і Нацгвардії, запевнив Шкіряк.

Поліція кваліфікувала злочини за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що у ніч проти понеділка, 16 січня, в центрі міста Олевськ на Житомирщині стався збройний напад на місцевих жителів. Невідомі з пістолетами та гвинтівками відкрили вогонь по молодих людях, які стояли поблизу однієї з кав'ярень і парковки, а також кинули у натовп гранату. Внаслідок цього семеро людей зазнали поранень і одна загинула.

Потім на центральній площі Олевська зібралися близько 300 місцевих жителів, які вимагали у правоохоронців провести справедливе розслідування нічної стрілянини.