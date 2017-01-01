Субсидії на «комуналку» вже отримали 6,3 млн сімей

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З початку року призначено субсидії на загальну суму 1,6 млрд грн

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали на початок березня 6 мільйонів 356 тисяч 127 сімей.

Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє УНН.

За інформацією Держстатистики, з початку року за субсидіями звернулися до соцуправлінь 870,4 тисяч сімей.

З початку 2017 року призначено субсидії для 1,05 млн родин на загальну суму 1,6 млрд грн, в тому числі у лютому – 455,7 тис. сімей - на 715,9 тисяч гривень.

Як повідомляв «Главком», заборгованість населення України за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії) по підприємствах усіх форм власності на 1 лютого цього року становила 15,49 млрд грн, що на 1,75 млрд грн більше порівняно з початком року.