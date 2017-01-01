Субсидії не допомагають. Рівень оплати за послуги ЖКГ при Гройсмані обвалився до 63,8%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В НБУ звітували: українці активно продають валюту, щоб підтримувати той рівень життя, до якого звикли

Протягом минулого року тривало підвищення тарифів на всі види послуг ЖКГ: електроенергія подорожчала в 1,6 разу, холодна вода й газ — в 1,42, гаряча вода — в 1,82, опалення — майже в 1,9 разу. Про це йдеться в матеріалі видання «Дзеркало тижня».

ЗМІ повідомляє, що українці останнім часом намагаються заощаджувати. За даними НБУ, споживання послуг ЖКГ скоротилося майже на 7%. Це, до речі, єдина позиція з аналізованих, за якою зафіксоване зниження. Але фінансовий ресурс родин вичерпується. Той же Нацбанк у своєму Інфляційному звіті зазначає, що обсяги споживання (не тільки послуг ЖКГ) з кінця 2014 р. випереджали зростання доходів населення.

Подорожчання не лише комуналки, а й інших товарів і послуг поступово стоншувало сімейні бюджети, що призвело до використання населенням заощаджень, накопичених у попередні роки. Українці активно продають валюту, щоб підтримувати той рівень життя, до якого звикли. За даними НБУ, перевищення продажу валюти населенням над купівлею в другому й третьому кварталах 2016-го було найбільшим з 2002 р. Але й цього не вистачило.

Із грудня минулого року спостерігається зростання заборгованості за оплату послуг ЖКГ населенням. Українці в масі своїй — сумлінні споживачі, рівень оплати за комуналку завжди становив 90% і вище. Але статистика минулого року вийшла іншою. За 2016 р. населенню за послуги ЖКГ було нараховано до оплати 72,5 млрд грн, а оплачено — 60 млрд. Рівень оплати з початку року — 82,8%, але в грудні — вже тільки 63,8%.

Опалювальний сезон, мабуть, вніс свої корективи. Неважко припустити, як зміниться платіжна дисципліна, коли вартість електроенергії збільшать ще на 60%. На кінець грудня 2016-го заборгованість населення за централізоване опалення й гаряче водопостачання становила 9,4 млрд грн, за газопостачання — 6,4 млрд, утримання будинків і прибудинкових територій — 2,4 млрд, централізоване водопостачання — 1,5 млрд, вивезення побутових відходів — 0,4 млрд, електроенергію — 3,3 млрд грн. Разом — 23,4 млрд грн боргів. Звичайно, ця сума виникла не за рік, але тільки за 2016-й «накопичилося» 12,5 млрд, тобто заборгованість зросла більш як удвічі.

При цьому в першому півріччі 2016-го через неадекватні норми споживання держава з допомогою субсидій «переплатила» за газ 11 млрд грн. Суми порівнянні, відмінність лише в тому, що борги населення — це живі гроші, які треба витягнути із сімейних бюджетів, а «переплати» держави — це взаємозаліки між постачальниками і споживачами.