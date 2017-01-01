В БПП вважають, що Гройсман спілкується з депутатами краще, ніж Яценюк

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«Інтер» справді цілеспрямовано мочив Яценюка, - нардеп від БПП

Народний депутат від БПП Григорій Шверк в інтерв’ю «Главкому» заявив, що Володимир Гройсман «значно якісніший з точки зору комунікації та піару» на посаді прем’єр-міінстра, ніж його попередник Арсеній Яценюк.

«Він вміє вибудовувати відносини з парламентським залом, і його рішення, аналогічні тим, що були за Яценюка і які тоді приймались у штики, зараз приймаються під аплодисменти. І з усіма іншими він поводиться так само, на відміну від Арсенія Петровича», - заявив депутат.

Як відомо, раніше нардеп Вікторія Сюмар з «Народного фронту», яка очолює комітет зі свободи слова, висловила таку думку, що прем’єра Яценюка телеканали «мочили», а прем’єра Гройсмана – ні.

«Інтер» справді цілеспрямовано мочив Яценюка, але якщо це прибрати, то, мені здається, особливої різниці у висвітленні діяльності двох прем’єрів нема. Просто «Інтер» тепер не мочить Гройсмана», - зазначив Шверк.

Останнім часом також складається враження, що Адміністрація президента зробила все для формування лояльного для себе інформпростору. Втім, нардеп від пропрезидентської політсили вважає, що «це дещо перебільшено».

«Це стосується новин, але відеоряд складається не лише з них і набагато більшу долю аудиторії займають усілякі ток-шоу, в яких президент – перший, кому дістається, а Гройсман – другий. Я не бачу ситуації заспокійливої лояльності. АП працює як будь-який нормальний орган – вони готують прес-релізи, розсилають їх, іноді дзвіночками намагаються щось проштовхнути. Так діють усі в усьому світі – від президентських адміністрацій до адміністрацій морських портів. Просто ставлення до прохань з перших дещо відрізняється від ставлення до прохань з других», - розповів нардеп.