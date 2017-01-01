Суд арештував алкоголь Януковича в «Межигір’ї»

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Під арешт потрапили кілька сотень алкогольних напоїв

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України і наклав арешт на алкоголь екс-президента Віктора Януковича, який зберігається в резиденції «Межигір'я». Про це йдеться в постанові суду від 16 грудня 2016 року.

«Накласти у кримінальному провадженні № 42014000000000069 арешт на алкогольні напої, які знаходяться на території урочища «Межигір'я», розташованого за адресою: Київська область, Вишгородський район», - йдеться в документі.

Під арешт потрапили кілька сотень алкогольних напоїв, серед яких вино урожаю 1913 року, горілка «Рада Ювілейна 60 років», горілка з етикеткою «Партія регіонів», коньяк «Янукович» подарунковий. Повний список алкогольних напоїв розміщено тут.

Відзначається, що службовим особам ТОВ «Танталіт», Януковичу або особам, які будуть діяти від їх імені або за їх дорученням заборонено відчужувати, розпоряджатися або користуватися цим майном.

Джерело: 112 Україна