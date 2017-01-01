Печерський суд арештував будинок, квартиру і вітрильник Януковича

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Віктор Янукович

Рішення про арешт майна прийнято в справі про держраду

Печерський районний суд Києва заарештував майно колишнього президента Віктора Януковича: житловий будинок, квартиру, два гаражі, два машиномісця в напівпідземного паркінгу і бриг (двощоглове судно з вітрилами) 2000 року побудови.

Про це йдеться в ухвалі суду від 29 грудня 2016 року, яку знайшли в Єдиному реєстрі судових рішень «Українські новини».

Арешту майна вимагала прокуратура - суд задовольнив клопотання в повному обсязі.

В ухвалі зазначається, що Янукович підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво в веденні агресивної війни) Кримінального кодексу.

Санкції ст. 110 і ст. 111 передбачають можливість застосування додаткового виду покарання (конфіскацію майна).

Нагадаємо, ГПУ розслідує справу про державну зраду в зв'язку з проханням Януковича до Путіна ввести війська на територію України.