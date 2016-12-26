Жодного замаху на Януковича не було, це його фобії – Гелетей

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Віктор Янукович

Під час розслідування допитали всіх охоронців Януковича, які залишилися в Україні

Начальник Управління державної охорони (УДО) Валерій Гелетей заявив, що жодного факту замаху на екс-президента України Віктора Януковича не було встановлено.

Про це він розповів в інтерв'ю газеті «Сегодня», яке цитує «Інтерфакс-Україна».

«У рамках проведеного раніше службового розслідування жодного факту замаху не встановлено. Було опитано всіх військовослужбовців УДО, які перебували в останніх кортежах Януковича і відмовилися залишати територію України разом з ним – ніхто не заявив про якісь замахи», – зазначив Гелетей.

Водночас він не виключив, що начальник особистої охорони Януковича Костянтин Кобзар міг доповідати шефу про якісь нібито замахи: «Не виключаю. Добре знаючи особливості характера Януковича, його фобії, він (Кобзар. – Ред.) чимало зробив для нагнітання страху навколо безпеки шефа, з одного боку, а з іншого – для підвищення свого авторитету в очах особи, яку охороняє».

Гелетей також поінформував, що разом з екс-президентом Україну залишили 15 співробітників УДО, написавши перед цим рапорти про звільнення і здавши службові посвідчення, табельну зброю та спецтехніку.

Нагадаємо, під час відеодопиту в Святошинському райсуді Києва Янукович розповів про нібито замах на нього в лютому 2014 року.