Суд арештував квартиру й рахунки екс-депутата Мартиненка – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Микола Мартиненко

За інформацією видання, суд арештував квартиру, автомобіль і банківські рахунки Мартиненка

Суд заарештував частину майна колишнього народного депутата Миколи Мартиненка.

Про це повідомляє Цензор.нет із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника, арештували квартиру, автомобіль і банківські рахунки. Суд виніс рішення кілька днів тому. Разом з тим, сам документ поки не готовий.

В Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі цю інформацію не підтвердили, але і не спростували, зазначивши, що поки тексту рішення суду немає в їхньому розпорядженні.

На початку травня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір ініціювати арешт усього майна колишнього народного депутата Миколи Мартиненка

Нагадаємо, 22 квітня Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).