Суд арештував підозрюваного у нападі на нічний клуб у Стамбулі
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В ніч на 1 січня у нічному клубі Стамбула чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої 39 осіб загинули
Суд у Стамбулі заарештував підозрюваного у збройному нападі на нічний клуб міста.
Про це повідомляє Anadolu.
Згідно з повідомленням, підозрюваний Абдулкадір Машаріпов визнаний винним у «спробі повалення конституційного ладу», «участі в діяльності терористичної організації», «навмисному вбивстві більше однієї особи».
Istanbul night club attack suspect remanded in custody https://t.co/KVUzCjIBBk pic.twitter.com/XgqdHI24OO— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 11 лютого 2017 р.
Нагадаємо, 16 січня у Стамбулі затримали головного підозрюваного у стрілянині в нічному клубі. Пізніше він визнав свою провину.
В ніч на 1 січня у нічному клубі Стамбула чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої 39 осіб загинули.
Пізніше «Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт в нічному клубі Стамбула.
Також повідомлялося, що у Туреччині встановили особу підозрюваного у стрілянині.