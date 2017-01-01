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    Суд арештував підозрюваного у нападі на нічний клуб у Стамбулі

    • Сьогодні, 21:31
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    В ніч на 1 січня у нічному клубі Стамбула чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої 39 осіб загинули

    Суд у Стамбулі заарештував підозрюваного у збройному нападі на нічний клуб міста.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Згідно з повідомленням, підозрюваний Абдулкадір Машаріпов визнаний винним у «спробі повалення конституційного ладу», «участі в діяльності терористичної організації», «навмисному вбивстві більше однієї особи».

    Нагадаємо, 16 січня у Стамбулі затримали головного підозрюваного у стрілянині в нічному клубі. Пізніше він визнав свою провину.

    В ніч на 1 січня у нічному клубі Стамбула чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої 39 осіб загинули.

    Пізніше «Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт в нічному клубі Стамбула.

    Також повідомлялося, що у Туреччині встановили особу підозрюваного у стрілянині.

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