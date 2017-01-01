В Україну їде міністр закордонних справ Туреччини

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Мевлют Чавушоглу

За підсумками переговорів між міністерствами закордонних справ двох країн буде підписано «План консультацій»

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 9-10 лютого прибуде в Україну з візитом.

Про це повідомляє агентство Anadolu з посиланням на заяву МЗС Туреччини.

«Чавушоглу і його український колега Павло Клімкін розглянуть усі аспекти двосторонніх відносин і обговорять нові можливості співпраці», - йдеться у заяві відомства.

Зазначається, що обидві сторони проведуть всебічний обмін думками з актуальних регіональних та міжнародних питань з особливим акцентом на становище кримських татар, а також нещодавні події в східних областях України.

Повідомляється, що за підсумками переговорів між міністерствами буде підписано «План консультацій».

Дводенний візит Чавушоглу збігається з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Туреччиною і Україною.

Крім того, на час візиту міністра припадає п'ята зустріч Спільної групи стратегічного планування України і Туреччини.

Нагадаємо, як заявив 3 лютого президент Турецької республіки Реджеп Таїп Ердоган, Туреччина підтримує територіальну цілісність України.