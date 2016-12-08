Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-регіонала Олійника

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Володимир Олійник, колишній нардеп від Партії регіонів

Колишній депутат Олійник переховується від слідства і оголошений у міжнародний розшук

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування щодо колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Олійника. Про це йдеться в ухвалі Апеляційного суду Києва від 28 березня.

31 січня суддя Печерського райсуду Христина Гладун задовольнила клопотання Генпрокуратури і дозволила почати заочне розслідування щодо колишнього депутата.

Захист Олійника оскаржив це рішення.

Апеляційний суд відхилив апеляцію, зазначивши, що рішення про початок спеціального розслідування не підлягають оскарженню.

У рішенні Печерського суду зазначено, що колишній депутат переховується від слідства і оголошений у міжнародний розшук.

Олійника підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Зокрема, депутат підозрюється в тому, що з метою одержання неправомірної вигоди для себе підписав протокол засідання лічильної комісії Ради від 16 січня 2014 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про прийняття «диктаторських законів».

Нагадаємо, по справі фальсифікації результатів голосування за закони від «16 січня» підозру повідомлено 14 особам.

Як відомо, 16 січня 2014 р., Верховна Рада в «ручному режимі» прийняла пакет з 11 скандальних законів і одного постанови, який розробили депутати від ПР Володимир Олійник і Вадим Колесніченко. Зокрема, був зафіксований заборона на рух більше 5 машин в колоні без погодження з ДАІ, на участь у демонстраціях з використанням засобів, що утруднюють ідентифікацію особистості, введення кримінальної відповідальності за наклеп.

Джерело: Українські новини