В Молдові на аукціоні продадуть майно колишнього прем’єра-хабарника
- Сьогодні, 21:44
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Вартість майна оцінюється у кілька мільйонів доларів
Все конфісковане майно колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата, засудженого до 9 років ув’язнення за корупцію, буде продано на аукціоні.
Таку ухвалу винесла Вища судова палата Молдови.
Згідно з рішенням судової інстанції, у колишнього прем'єр-міністра конфісковано чотири автомобілі класу «люкс», декілька об'єктів нерухомості в столиці Молдови, включаючи житловий будинок, що належав Філату, акції комерційних структур, земельна ділянка в центрі Кишинева.
Загальна вартість конфіскованого майна, за попередніми даними, оцінюється в кілька мільйонів доларів.
Продажем майна займеться Державна податкова інспекція Молдови, а виручені кошти будуть направлені до держбюджету.
Як повідомлялося, в 2016 році колишній прем'єр-міністр Молдови Влад Філат був засуджений до 9 років тюремного ув’язнення у справі про отримання від мера молдавського міста Оргієв Ілана Шора хабара у розмірі 250 мільйонів доларів.
Ніні Філат відбуває покарання в одній з в'язниць Ліпканського району на півночі Молдови.