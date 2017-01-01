Суд ООН у травні визначить дату розгляду справи по суті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заступник глави МЗС Олена Зеркаль

У травні буде зустріч, на якій буде визначено календар розгляду справи по суті, повідомила заступник глави МЗС

Міжнародний суд ООН визначить дату початку розгляду позову України проти Росії по суті в травні.

Про це повідомила представник України у Міжнародному суді ООН, заступник голови МЗС України Олена Зеркаль, передає «112 канал».

«Ми виходимо на наступну стадію. Наступна стадія - розгляд справи по суті. У травні ми будемо збиратися тут (Міжнародному суді ООН) сторонами для того, щоб суд визначив, який саме буде розклад календаря розгляду справи по суті. У травні буде зустріч, на якій буде визначено календар розгляду справи по суті», - зазначила вона.

Нагадаємо, Зеркаль вважає, що рішення, яке у середу виніс суд у Гаазі, є надзвичайно позитивним.

Вона зазначила, що після цих слухань українська сторона «вже знає, де є слабкі місця і де треба більше працювати по збору доказів та доведенні саме намірів, про які сказав суд». За її словами, Україна буде фокусуватися саме на них при підготовці справи по суті.

При цьому Зеркаль відзначила, що Україна має достатньо доказів, щоб довести порушення Росією конвенції про фінансування тероризму.

«Коли ми готували цю справу по попереднім заходам ми виходили з того, що треба довести попередню юрисдикцію і надати саме докази наявності порушення конвенції. Суд визнав, що цього їм недостатньо для прийняття рішення, тому зараз ми будемо фокусуватися вже на доведенні провини і доведенні намірів, наприклад, по збиттю літака МН17», - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити Меджліс.

Читайте також статтю: «Україна проти Росії». Що означає сьогоднішнє рішення Міжнародного суду ООН