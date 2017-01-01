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    Суд почав обирати запобіжний захід Насірову

    • Сьогодні, 21:59
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    Насіров під конвоєм НАБУ доставлений в залу засідань на ношах

    Солом'янський районний суд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову.

    «Судове засідання оголошується відкритим» , - сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.

    Варто зазначити, що Насіров під конвоєм НАБУ  був доставлений в залу засідань на ношах. Він - у свідомості.

    Разом з ним у «клітці»  перебуває двоє медиків.

    Близько 18:00 Насірова у «швидкій»  вивезли з Інституту кардіології. Суд було заплановано о 19:00.

    Засідання затримувалося, надійшло повідолення про замінування будівлі.


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