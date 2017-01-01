Суд почав обирати запобіжний захід Насірову

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Насіров під конвоєм НАБУ доставлений в залу засідань на ношах

Солом'янський районний суд Києва почав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову.

«Судове засідання оголошується відкритим» , - сказав слідчий суддя Олександр Бобровник.

Варто зазначити, що Насіров під конвоєм НАБУ був доставлений в залу засідань на ношах. Він - у свідомості.

Разом з ним у «клітці» перебуває двоє медиків.

Близько 18:00 Насірова у «швидкій» вивезли з Інституту кардіології. Суд було заплановано о 19:00.

Засідання затримувалося, надійшло повідолення про замінування будівлі.



