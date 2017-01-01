Суд продовжив запобіжний захід Насірову ще на два місяці

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Роман Насіров

Насіров повинен носити електронний браслет і не має права залишати країну

Сьогодні, 27 квітня, Солом’янський суд Києва продовжив запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову ще на два місяці, до 26 червня.

Рішення оголосила суддя Вікторія Кицюк.

Згідно з рішенням, Насіров не має права залишати країну, а його паспорти для виїзду за кордон мають зберігатися в міграційній службі. Він також має носити електронний браслет, який під час перерви в суді Насіров відмовився показати журналістам, заявивши, що носить його «в інтимній зоні».

Прокурори САП заявили, що задоволені сьогоднішнім рішенням суду.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави. Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. 16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.

Джерело: Радіо Свобода