Суд у Німеччині спростував заяву Онищенка про визнання його невинуватим

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У суді також спростували заяви депутата-втікача про те, що Німеччина визнала його справу політичною

Німецький суд не ухвалював жодних рішень щодо екстрадиції народного депутата України Олександра Онищенка, який перебуває у розшуку за звинуваченнями у махінаціях на газовому ринку, і не визнавав його невинуватість.

Про це заявив речник Вищого земельного суду міста Кобленца, який розглядав скаргу адвокатів українця на чинний у Німеччині ордер на арешт, у коментарі DW.

«У Німеччині не ухвалювалося жодних рішень щодо екстрадиції народного депутата України Олександра Онищенка. Тим більше, суд не розглядав питання винуватості чи невинуватості цієї особи», - повідомив співрозмовник.

Як він пояснив, рішення про правомірність арешту чи екстрадиції не могло ухвалюватися, оскільки Онищенко не перебуває під вартою і питання про його екстрадицію не стоїть. Натомість судді у Кобленці на прохання адвокатів депутата лише надали загальну правову оцінку інформації про суть кримінальної справи проти нього в Україні, викладену у виданому у Німеччині ордері на арешт, уточнив речник суду.

Судді, як випливає з оприлюдненого Онищенком листа суду, адресованого його адвокатам, «виходячи з наявної на даний момент інформації, мали би застереження проти екстрадиційного арешту» (автентичність раніше оприлюдненого в українських ЗМІ листа підтвердили речник суду у Кобленці та німецькі адвокати Онищенка).

Як випливає з листа, головні проблеми, які вбачає суд: неможливість на основі наявної інформації встановити склад злочину у відповідності до німецького законодавства. Річ у тім, що відповідно до міжнародних угод про екстрадицію, злочин, в якому звинувачують особу, має кваліфікуватися законом як злочин в обох країнах - як у тій, що запитує, так і в тій, де затримано підозрюваного.

На думку суддів, ордер на арешт Онищенка не містить інформації про те, що підозрюваний обіймав посаду у компанії «Укргазвидобування», яка надавала би йому повноваження, що дозволили би говорити про зловживання службовим становищем і завдання збитків.

Водночас у суді спростували заяви депутата-втікача про те, що Німеччина визнала його справу політичною.

«Натомість у суді у Кобленці не робили висновків щодо того, чи є кримінальна справа проти Олександра Онищенка політично мотивованою. Про таку оцінку не йдеться ані у наведеному адвокатами листі, ані у поясненнях, які надав DW речник суду», - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну. 8 серпня його оголосили у національний розшук.

Нагадаємо, раніше Онищенко заявив, що німецький суд визнав його невинним