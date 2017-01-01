ГПУ не подавала запит на екстрадицію Онищенка з Німеччини

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Олександр Онищенко

У Генпрокуратурі стверджують, що справа Онищенка у підзвітності НАБУ

Генеральна прокуратура України не подавала запит до Німеччини про екстрадицію народного депутата України Олександра Онищенка. Про це на своїй сторінці в Тwitter написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, кримінальне провадження щодо Онищенко знаходиться в підслідності Національного антикорупційного бюро України, а не ГПУ.

«ГПУ не подавала запит до Німеччини про екстрадицію Онищенко, оскільки кримінальне провадження в підслідності НАБУ», - написала Сарган.

Як відомо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ГПУ подала запит до Німеччини про екстрадицію Онищенко, однак німецький суд відмовив у задоволенні клопотання.

В грудні 2016 року «Главком» повідомляв, що нардеп-утікач Олександр Онищенко перебуває у Німеччині попри ордер на арешт, виданий ще наприкінці серпня.

Також вчора стало відомо, що особи, які фігурують у записах на «других плівках Онищенка», будуть найближчим часом викликані на допит в НАБУ.