Суд у справі екс-мера Слов’янська знову перенесли

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Екс-мера Слов’янська Нелю Штепу було затримано 11 липня 2014 року

Чергове засідання суду по справі екс-мера Слов’янська призначено на 30 березня

Комінтернівський райсуд Харкова переніс засідання по справі екс-мера Слов’янська Нелі Штепи, обвинуваченої у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, через хворобу судді.

Про це розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

«Засідання суду не відбулося: захворів голова колегії суддів у справі Штепи», – зазначила Дубовик.

За її словами, чергове засідання суду призначено на 30 березня, в 11:00.

Нагадаємо, 13 березня Комінтернівський райсуд Харкова на черговому засіданні у справі екс-мера Слов’янська Нелі Штепи задовольнив клопотання захисту про направлення справи до Вищого спецсуду для визначення підсудності: захист вимагає, щоб Штепу судили в Слов’янську, за місцем вчинення інкримінованого діяння.

3 лютого Комінтернівський райсуд Харкова продовжив для Штепи запобіжний захід на 60 діб – до 2 квітня.

26 січня головуючий у справі Штепи в Червонозаводському райсуді Харкова Віктор Єжов взяв самовідвід після того, як представник держобвинувачення заявив про відвід: стосовно нього за матеріалами СБУ зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК України (сприяння діяльності терористичної організації).

Штепу було затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов’янськ під погрозами терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв’ю для російських видань були зроблені «під дулом автомата». Їй загрожує довічний термін.

Джерело: Укрінформ