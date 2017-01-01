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    Суд у справі Єфремова відбудеться у понеділок, - ГПУ

    • Сьогодні, 07:48
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    Єфремов знаходиться в Старобільському СІЗО, зазначила Сарган

    В понеділок, 16 січня,  в місті Старобільськ Луганської області має відбутися підготовче судове засідання по його справі колишнього лідера парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремовако.

    Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає «УНІАН».

    «Він знаходиться в Старобільському СІЗО. У понеділок на 10.00 призначене судове засідання», - сказала вона.

    Нагадаємо, вчора, 13 січня, адвокати Єфремова повідомили, що їх підзахисного конвоювали з СІЗО в Києві в Луганську область.

    Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва продовжив арешт колишнього депутата Ради і керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 22 січня 2017 року.

    Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що розгляд у суді справи Єфремова відбудеться на початку 2017 року.

    Раніше на засіданні суду Єфремов переконував, що він не винен у злочинах, які йому інкримінує Генпрокуратура.

    12 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Єфремова. Екс-регіоналу висунуто п'ять підозр.

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