Суд заарештував резиденцію президента України у Форосі
- Сьогодні, 13:33
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Арешт на резиденцію накладено в рамках слідства, яке веде прокуратура Криму
Суд заарештував резиденцію президента України у Форосі (окупований Росією Крим). Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив прокурор Криму Гюндуз Мамедов.
«Нами ведеться слідство, в рамках якого накладено арешт (на резиденцію президента України у Форосі. – Ред.)», - сказав він.
Мамедов зазначив, що відповідно до чинного законодавства арешт, як захід забезпечення позову прокурора, накладається виключно на майно власника, у цьому разі власником є Україна.
Також прокурор додав, що, враховуючи положення закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», заходи щодо арешту приватного майна не вживалися за відсутності підстав.