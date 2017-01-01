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Резиденція президента України у Форосі

Арешт на резиденцію накладено в рамках слідства, яке веде прокуратура Криму

Суд заарештував резиденцію президента України у Форосі (окупований Росією Крим). Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив прокурор Криму Гюндуз Мамедов.

«Нами ведеться слідство, в рамках якого накладено арешт (на резиденцію президента України у Форосі. – Ред.)», - сказав він.

Мамедов зазначив, що відповідно до чинного законодавства арешт, як захід забезпечення позову прокурора, накладається виключно на майно власника, у цьому разі власником є Україна.

Також прокурор додав, що, враховуючи положення закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», заходи щодо арешту приватного майна не вживалися за відсутності підстав.