  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд заарештував резиденцію президента України у Форосі

    • Сьогодні, 13:33
    • Розсилка
    Резиденція президента України у Форосі
    Резиденція президента України у Форосі

    Арешт на резиденцію накладено в рамках слідства, яке веде прокуратура Криму

    Суд заарештував резиденцію президента України у Форосі (окупований Росією Крим). Про це інтерв'ю Українським Новинам повідомив прокурор Криму Гюндуз Мамедов.

    «Нами ведеться слідство, в рамках якого накладено арешт (на резиденцію президента України у Форосі. – Ред.)», - сказав він.

    Читайте також

    Мамедов зазначив, що відповідно до чинного законодавства арешт, як захід забезпечення позову прокурора, накладається виключно на майно власника, у цьому разі власником є Україна.

    Також прокурор додав, що, враховуючи положення закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», заходи щодо арешту приватного майна не вживалися за відсутності підстав.

    Читайте також
    Крим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ