Експерт пояснив, чому РФ подала позов щодо «боргу Януковича» саме до Високого суду Лондона

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Високий суд Лондона

Росії потрібна публічність у справі з «боргом Януковича», її не хвилює реальна можливість отримання коштів, переконаний Олег Устенко

Оскільки Україна не змогла вчасно в кінці 2015 року сплатити за наданим колишньому президенту України Віктору Януковичу кредитом, Росія отримала право подати позов до міжнародного суду. У даному випадку вона обрала Високий суд Лондона, адже РФ переслідує мету не реального отримання коштів, а розголос і піар на справі «боргу Януковича». Таку думку висловив виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Ці гроші у вигляді бондів розміщувалися через ірландську біржу. В договорі є запис, де вказано, що всі суперечки вирішуються згідно з англійським правом», – сказав Устенко.

Економіст нагадав, що 30 грудня 2015 року мала відбутися проплата за кредитом у 3 млрд доларів. Україна не проплатила і опинилася офіційно по цьому боргу в стані дефолту. Тому Росія отримала право в 2016 році подати позов до одного з двох судів – Високого суду Лондона та Лондонського арбітражу.

«Практично всі суперечки такого штибу повинні вирішуватися в Лондонському арбітражі. Це доцільно. Адже Лондонський арбітраж дає гравцю, котрий вимагає повернення коштів, кілька переваг. Перша – швидкість процесу, тобто Лондонський арбітраж порівняно з Високим судом Лондона – високошвидкісне відділення частини судової системи. Друга – непублічність. А от Високий суд Лондона тільки публічний. Третя – за рішенням Лондонського арбітражу, якщо він стає на бік Росії, наприклад, то гроші списати з боржника, України, набагато легше. А у випадку Високого суду Лондона гроші списати з позичальника набагато складніше», – продовжує Устенко.

На його переконання, якщо думати з точки зору чистої економіки, то Росія повинна була податися в Лондонський арбітраж. Але Росія подає свої документи до Високого суду Лондона. З цього можна зробити висновок: Росії потрібна публічність у цій справі з «боргом Януковича», її не хвилює реальна можливість отримання коштів, Росія хоче вирішувати більш глобальні неекономічного характеру питання.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, Високий суд Лондона схвалив прискорений розгляд позову Росії до України про євробонди на $3 млрд. Про це йдеться в рішенні суду.

Водночас суддя задовольнив прохання України про подання апеляції на рішення суду та надав Україні загальний дозвіл на апеляційне оскарження з усіх питань.

Дивіться запис прес-конференції Устенка: