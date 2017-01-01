Суддя Вищого спецсуду приховав маєток під Києвом (ФОТО)

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Маєток судді Миколи Лагнюка

В декларації за 2015 рік Лагнюк задекларував велику кількість нібито недобудованих об’єктів, насправді ж він проживає у маєтку вже сім років

Суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Микола Лагнюк задекларував як недобудований великий маєток під Києвом, в якому він живе вже сім років. При цьому судді надали ще й службову квартиру в столиці. Про це повідомляє проект Prosud.

Микола Лагнюк

В декларації за 2015 рік Лагнюк задекларував велику кількість недобудованих об’єктів: житловий будинок на 324 кв. м , лазню площею 130 кв м, альтанку (бесідку), барбекю, сарай для птиці і навіть власну каплицю. Все це суддя «будує» в селі Вороньків Бориспільського району Київської області.

Те, що суддя вже не перший рік проживає у цьому будинку, підтвердили його сусіди та жителі села.

Окрім цього, давнє завершення будівництва також продемонстрували знімки з Google Earth. На них чітко видно, що всі об’єкти, включаючи каплицю і альтанку, перебувають у незмінному вигляді вже 7 років – з 2010 року. Відсутні на фото і сліди будь-якого будівництва.

Лагнюк працює суддею вже понад 26 років, останні роки декларував, що заплата є його єдиним джерелом доходів. Дочка і син судді також працюють у Вищому спеціалізованому суді. Дочка Лагнюка проживає з його колишньою дружиною і задекларувала відсутність доходів у матері.

Лагнюк також має службову квартиру в Києві площею 61 кв. м .

В декларації суддя не вказав володіння транспортним засобом, хоча в його заміському будинку є підземний гараж. Також сусіди підтвердили, що Лагнюк водить автомобіль.

Нині Микола Лагнюк балотується на посаду судді Верховного суду.

Джерело: Наші гроші