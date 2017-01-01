Суддя Вищого спецсуду приховав маєток під Києвом (ФОТО)
- Сьогодні, 08:58
-
Розсилка
В декларації за 2015 рік Лагнюк задекларував велику кількість нібито недобудованих об’єктів, насправді ж він проживає у маєтку вже сім років
Суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ Микола Лагнюк задекларував як недобудований великий маєток під Києвом, в якому він живе вже сім років. При цьому судді надали ще й службову квартиру в столиці. Про це повідомляє проект Prosud.
Микола Лагнюк
В декларації за 2015 рік Лагнюк задекларував велику кількість недобудованих об’єктів: житловий будинок на
Те, що суддя вже не перший рік проживає у цьому будинку, підтвердили його сусіди та жителі села.
Окрім цього, давнє завершення будівництва також продемонстрували знімки з Google Earth. На них чітко видно, що всі об’єкти, включаючи каплицю і альтанку, перебувають у незмінному вигляді вже 7 років – з 2010 року. Відсутні на фото і сліди будь-якого будівництва.
Лагнюк працює суддею вже понад 26 років, останні роки декларував, що заплата є його єдиним джерелом доходів. Дочка і син судді також працюють у Вищому спеціалізованому суді. Дочка Лагнюка проживає з його колишньою дружиною і задекларувала відсутність доходів у матері.
Лагнюк також має службову квартиру в Києві площею
В декларації суддя не вказав володіння транспортним засобом, хоча в його заміському будинку є підземний гараж. Також сусіди підтвердили, що Лагнюк водить автомобіль.
Нині Микола Лагнюк балотується на посаду судді Верховного суду.
Джерело: Наші гроші