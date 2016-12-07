Суддю у процесі над Штепою підозрюють у сприянні терористам

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Неля Штепа

Головуючий в процесі суддя заявив самовідвід

Судді Червонозаводського районного суду Харкова Віктору Єжову, який головує в процесі за обвинуваченням екс-мера Слов’янська Нелі Штепи, заявлений відвід через відкриття стосовно нього провадження за сприяння терористичній діяльності.

Про це головуючий в процесі суддя повідомив сьогодні, 26 січня, під час чергового судового засідання у справі Штепи.

Після початку засідання Єжов повідомив про заміну одного з суддів колегії через перебування на тривалому лікарняному, а також, що представники державного обвинувачення заявили відвід головуючому судді. Єжов зазначив, що документ про відвід надійшов до канцелярії суду 26 січня.

«Мені заявляють відвід. Кажуть, що стосовно мене є кримінальне провадження за сприяння терористичній діяльності», - сказав суддя.

Після даного повідомлення підсудна Штепа, почала голосно обурюватися.

Суддя зауважив, що кримінальне провадження за фактом сприяння терористичній організації (ч. 1 ст.258-3 Кримінального кодексу України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 січня. Єжов також сказав, що з огляду на ці обставини, він заявляє самовідвід. У засіданні оголошено перерву на 20 хвилин.

Нагадаємо, Штепу затримали в липні 2014 року. Її обвинувачують у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. Справу розглядає Червонозаводський районний суд Харкова.

Джерело: УНІАН