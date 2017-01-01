За рік Гриневич втричі збільшила свої доходи

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Лілія Гриневич

Гриневич отримала право власності на взяту в іпотеку квартиру в Києві площею 83,4 кв. м вартістю 1 млн 12 тис. 440 гривень

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич задекларувала 370 тис. 894 гривні доходів за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Гриневич задекларувала 370 тис. 894 гривні доходів за 2016 рік, з яких 286 тис. 867 гривень - зарплата, 38 тис. 384 гривні - дохід від викладацької діяльності, 8тис. 535 гривень - за наукове консультування, 37 тис. 308 гривень - відсотки від банківського вкладу. Її чоловік за минулий рік задекларував 173 тис. 591 гривню доходів.

На банківських рахунках у неї розміщено 228 тис. 828 гривень і 269 євро, а у чоловіка - 220 тис. 10 гривень, а також вона володіє інвестиційним сертифікатом на 1 тис. гривень.

Крім того, міністр задекларувала 17 тис. дол., а чоловік 13 тис. дол. готівки.

У власності Гриневич є земельна ділянка в Бородянському районі Київської області площею 1 196 кв. м, квартира в Києві площею 102,7 кв.м (спільне володіння із чоловіком і сином), у власності чоловіка - земельна ділянка у Великій Снітинці Фастівського району Київської області площею 1 200 кв. м.

Крім того, в 2015 році Гриневич отримала право власності на взяту в іпотеку квартиру в Києві площею 83,4 кв. м вартістю 1 млн 12 тис. 440 гривень.

Також Гриневич володіє автомобілем Nissan Tiida 2008 року випуску.

Також вона витратила в 2016 році 35 тис. 232 гривні на погашення основної суми кредиту, а також 84 тис. 923 гривні на погашення суми процентів кредиту з іпотеки на квартиру в Державному Ощадному банку на загальну суму 708 тис. 708 гривень, яку вона оформила в 2014 році.

Як повідомлялось, Гриневич задекларувала 121 тис. 207 гривень доходів за 2015 рік.