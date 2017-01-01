Сущенку не дозволили ні побачення з дружиною, ні дзвінки рідним, - адвокат

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За словами Фейгіна, умови утримання Сущенка набагато кращі, ніж у деяких інших українських політв'язнів

Незаконно затриманому в Росії журналісту Роману Сущенку не дозволили ні побачитися з дружиною, ні зателефонувати синові та матері.

Про це його адвокат Марк Фейгін повідомляє Укрінформ.

«Був у СІЗО у мого підзахисного. Сущенко дізнався від мене і від консула України Геннадія Брескаленка, які в нас перспективи. Зрадів, дізнавшись, яких зусиль докладає українська влада для його звільнення. Але, на жаль, нам повідомили, що йому вкотре заборонено побачення з дружиною, дзвінки сину і матері. Однак ми будемо продовжувати наполягати на цьому», - сказав Фейгін.

Адвокат також зазначив, що журналіст «скромно, наскільки дозволяють умови СІЗО, відсвяткував день народження (8 лютого. - Ред.)», при цьому надісланий йому торт не пропустили.

Загалом, за словами Фейгіна, умови утримання Сущенка набагато кращі, ніж у деяких інших українських політв'язнів, наприклад у Євгена Панова та Андрія Захтея, затриманих за звинуваченням у підготовці «диверсій» в Криму, які знаходяться також в Лефортово.

«Хоча, з іншого боку, деякі питання вирішити не вдається. Так, холодильник йому (Сущенку. - Ред.) досі не переданий», - додав адвокат.

Раніше незаконно затриманий у Росії український журналіст Роман Сущенко написав листа генеральному секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду. Також у середу, 8 лютого, до дня народження Сущенка в «Укрінформі» відкрилася фотовиставка його робіт та картин.

Як писав «Главком», 25 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенка.

Журналіста «Укрінформу» було затримано за підозрою в шпигунстві. У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.