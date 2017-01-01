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    Сущенку не дозволили ні побачення з дружиною, ні дзвінки рідним, - адвокат

    • Сьогодні, 22:00
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    За словами Фейгіна, умови утримання Сущенка набагато кращі, ніж у деяких інших українських політв'язнів

    Незаконно затриманому в Росії журналісту Роману Сущенку не дозволили ні побачитися з дружиною, ні зателефонувати синові та матері.

    Про це його адвокат Марк Фейгін повідомляє Укрінформ.

    «Був у СІЗО у мого підзахисного. Сущенко дізнався від мене і від консула України Геннадія Брескаленка, які в нас перспективи. Зрадів, дізнавшись, яких зусиль докладає українська влада для його звільнення. Але, на жаль, нам повідомили, що йому вкотре заборонено побачення з дружиною, дзвінки сину і матері. Однак ми будемо продовжувати наполягати на цьому», - сказав Фейгін.

    Адвокат також зазначив, що журналіст «скромно, наскільки дозволяють умови СІЗО, відсвяткував день народження (8 лютого. - Ред.)», при цьому надісланий йому торт не пропустили.

    Загалом, за словами Фейгіна, умови утримання Сущенка набагато кращі, ніж у деяких інших українських політв'язнів, наприклад у Євгена Панова та Андрія Захтея, затриманих за звинуваченням у підготовці «диверсій» в Криму, які знаходяться також в Лефортово.

    «Хоча, з іншого боку, деякі питання вирішити не вдається. Так, холодильник йому (Сущенку. - Ред.) досі не переданий», - додав адвокат.

    Як писав «Главком», 25 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив термін утримання під вартою для українського журналіста Романа Сущенка.

    Журналіста «Укрінформу» було затримано за підозрою в шпигунстві. У російській спецслужбі вважають, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В українській розвідці причетність Сущенка до відомства не підтверджують.

    Джерело: Укрінформ
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