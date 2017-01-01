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    Світоліна пробилась до фіналу тенісного турніру в Стамбулі

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    Світоліна пробилась до фіналу тенісного турніру в Стамбулі
    Світоліна пробилась до фіналу тенісного турніру в Стамбулі

    Наша співвітчизниця обіграла 97-му ракетку світу словачку Яну Чепелову

    Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру категорії WTA International, який проходить в Стамбулі.

    Про це повідомляє ХSport.

    Зазначається, що в півфіналі Світоліна обіграла 97-му ракетку світу словачку Яну Чепелову з рахунком 6: 2, 6: 3.

    За час матчу, який тривав 1 годину 14 хвилин, Світоліна допустила дві подвійні помилки і реалізувала шість з 11 брейк-поінтів.

    В фіналі турніру в Стамбулі Світоліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс.

    Раніше повідомлялось, що Світоліна обіграла румунку Сорану Кирсту у чвертьфіналі турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup і вийшла до півфіналу.

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