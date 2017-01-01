Світоліна пробилась до фіналу тенісного турніру в Стамбулі
- Сьогодні, 22:11
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Наша співвітчизниця обіграла 97-му ракетку світу словачку Яну Чепелову
Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася у фінал турніру категорії WTA International, який проходить в Стамбулі.
Про це повідомляє ХSport.
Зазначається, що в півфіналі Світоліна обіграла 97-му ракетку світу словачку Яну Чепелову з рахунком 6: 2, 6: 3.
За час матчу, який тривав 1 годину 14 хвилин, Світоліна допустила дві подвійні помилки і реалізувала шість з 11 брейк-поінтів.
#İstanbulCup'ta finalin adı belli oldu:#Svitolina vs. #Mertens pic.twitter.com/Nmor6JUrGl— We Are Tennis Turkey (@WeAreTennisTR) 29 апреля 2017 г.
В фіналі турніру в Стамбулі Світоліна зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс.
Раніше повідомлялось, що Світоліна обіграла румунку Сорану Кирсту у чвертьфіналі турніру TEB BNP Paribas Istanbul Cup і вийшла до півфіналу.