Опитування: Чверть росіян нарешті зрозуміли, що між Україною і РФ йде війна

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64% респондентів досі переконані, що збройного конфлікту між державами немає

Майже кожен четвертий росіянин - 24% - вважає, що між його країною та Україною йде війна. Такими стали результати дослідження «Левада-Центру».

Разом із тим, 64% респондентів переконані, що війни між державами немає. 12% опиааних не змогли визначитися із відповіддю.

Як повідомлялось, майже половина – 48% - росіян переконані, що Євромайдан був організований Європою та Сполученими Штатами з метою «втягнути Україну у сферу своїх політичних інтересів».

Більшість росіян (54%) соромляться того, що «вони, жителі великої і заможної країни», живуть у постійній бідності. Відповідно до іншого опитування «Левада-центру», росіяни цікавляться війною на Донбасі більше, ніж погіршенням рівня власного життя.