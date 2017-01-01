Святкувати перемогу Макрона поки зарано – експерт

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Еммануель Макрон, фото: BBC

Через низьку явку виборців результати виборчих перегонів можуть змінитися - експерт

Соціологія пророкує Еммануелю Макрону перемогу в другому турі з результатом близько 60% за нього та близько 40% — за Марін Ле Пен. Однак істотний «резерв» майже у 20 % може бути скоригований у разі низької явки виборців. Про це повідомив Dt.ua експерт по зовнішній політиці і політиці безпеки Українського інституту майбутнього і Ради зовнішньої політики «Українська призма» Надія Коваль.

Експерт зазначає, що низька явка може стати шансом для Ле Пен, якщо другий тур проігнорують прихильники, які вважають перемогу Макрона доконаним фактом. Наблизити перемогу ультраправої кандидатки може і те, що виборці кандидатів, котрі програли у першому турі, не захочуть дотримуватися республіканського консенсусу і проголосувати за Макрона тільки для того, щоб не допустити президентства Ле Пен. «Ознаки обох проблем можна було побачити і в надто самовпевненій промові Макрона за результатами першого туру, і у відмові Меланшона закликати голосувати за будь-кого з двох кандидатів у першому турі, і в наявності у партії «Республіканці» значної фракції на чолі з Льораном Вокєзом, яка також віддає перевагу невизначеності», – пише Коваль.

Експерт додає про важливий фактор «нормалізації» Національного Фронту, який уже давно став звичним елементом французького політичного ландшафту й не викликає такого екзистенційного жаху, як у 2002-му, коли в другому турі Жак Ширак здобув 82% підтримки саме завдяки протестним голосам проти Ле Пена-батька.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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