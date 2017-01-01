Так званий «віце-спікер парламенту ДНР» помер через пухлину головного мозку - ЗМІ

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Загиблий посібник терористів Володимир Макович

Пухлину у посібника бойовиків було виявлено ще до початку окупації Донбасу

Причиною смерті одного з ватажків самопроголошеної «Донецької народної Республіки», «віце-спікера парламенту ДНР» Володимира Маковича стала пухлина головного мозку.

Про це з посиланням на представника прес-служби так званої «Народної ради ДНР» повідомляє російське видання «РИА Новости»

«Сьогодні в Донецьку після тривалої хвороби помер Володимир Іванович Макович. Причиною смерті стала пухлина головного мозку, виявлена у нього ще до початку подій на Донбасі. Володимир Іванович помер незадовго до проведення операції - відбувався розгляд доцільності її проведення, було занадто багато ризиків», - заявив представник бойовиків.

Нагадаємо, що про смерть Маковича сьогодні першими повідомили у соціальних мережах прихильники «руського миру». Один з ідеологів бойовиків 7 квітня 2014 року зачитував головний «документ» сепаратистів – «Декларацію про державну незалежність ДНР».