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    Так званий «віце-спікер парламенту ДНР» помер через пухлину головного мозку - ЗМІ

    • Сьогодні, 23:08
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    Загиблий посібник терористів Володимир Макович
    Загиблий посібник терористів Володимир Макович

    Пухлину у посібника бойовиків було виявлено ще до початку окупації Донбасу

    Причиною смерті одного з ватажків самопроголошеної «Донецької народної Республіки», «віце-спікера парламенту ДНР» Володимира Маковича стала пухлина головного мозку.

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    Про це з посиланням на представника прес-служби так званої «Народної ради ДНР» повідомляє російське видання «РИА Новости»

    «Сьогодні в Донецьку після тривалої хвороби помер Володимир Іванович Макович. Причиною смерті стала пухлина головного мозку, виявлена у нього ще до початку подій на Донбасі. Володимир Іванович помер незадовго до проведення операції - відбувався розгляд доцільності її проведення, було занадто багато ризиків», - заявив представник бойовиків.

    Нагадаємо, що про смерть Маковича сьогодні першими повідомили у соціальних мережах прихильники «руського миру». Один з ідеологів бойовиків 7 квітня 2014 року зачитував головний «документ» сепаратистів – «Декларацію про державну незалежність ДНР».

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