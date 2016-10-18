ЗМІ: в окупованому Донецьку помер «віце-спікер парламенту ДНР»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один із лідерів так званої ДНР Володимир Макович

Причина смерті сепаратиста поки невідома

В окупованому бойовиками так званої «ДНР» Донецьку помер один з ідеологів цієї терористичної організації, «віце-спікер парламенту ДНР» Володимир Макович, повідомили ЗМІ сепаратистів.

Про смерть Маковича також пишуть у соціальних мережах прихильники «руського миру». Вони нагадують про те, що саме Володимир Макович 7 квітня 2014 року зачитував головний «документ» сепаратистів – «Декларацію про державну незалежність ДНР».

Нагадаємо, вранці 8 лютого 2017 року бойовик «ДНР», голова збройного угруповання «Сомалі"»Михайло Товстих, відомий як «Гіві», був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, вразили з вогнемету «Шмель». Відповідальність за його вбивство взяли на себе підлеглі Гіві, однак у терористичному угрупованні «ДНР» продовжили шукати «українських диверсантів», які нібито вчинили на нього замах.

Зазначимо, ввечері 16 жовтня 2016 року стало відомо про ліквідацію одного з бойовиків терористичного угруповання «ДНР», голови збройного угруповання «Спарта», громадя»ина РФ Арсенія Павлова на прізвисько Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку. "Моторола» знаходився в епіцентрі вибуху і отримав травми, несумісні з життям.

Джерело: Дзеркало тижня