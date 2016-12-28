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    Таких цифр ще ніколи не було. Податківці похвалилися рекордом

    • Сьогодні, 12:11
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    Сплата ПДВ
    Сплата ПДВ

    У січні 2017 року зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ

    Державна фіскальна служба України заявляє, що 2017 рік почався з нових рекордів: у січні зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ - платниками задекларовано до сплати 22,4 млрд гривень ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

    «Таких цифр ще ніколи не було, це на сьогодні рекордний для нас результат», - зазначив голова ДФС Роман Насіров.

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    «Податок на додану вартість є одним з бюджетоформуючих податків, чи не основною статтею доходів бюджету. Тобто ці 22,4 млрд гривень підуть на пенсії, заробітну плату, виплати малозабезпеченим, фінансування інфраструктурних проектів», - наголосив очільник служби.

    За його словами, у січні платниками податків задекларовано майже вдвічі більше, ніж середньомісячне декларування податку за січень-грудень 2016 року.

    «У грудні ми вже встановили рекорд - 16,6 млрд гривень. А вже сьогодні завдяки проведеним заходам з детінізації економіки ми збільшили цей показник на 6 млрд і встановили новий рекорд», - зазначив Насіров.

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