Таких цифр ще ніколи не було. Податківці похвалилися рекордом

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У січні 2017 року зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ

Державна фіскальна служба України заявляє, що 2017 рік почався з нових рекордів: у січні зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ - платниками задекларовано до сплати 22,4 млрд гривень ПДВ. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

«Таких цифр ще ніколи не було, це на сьогодні рекордний для нас результат», - зазначив голова ДФС Роман Насіров.

«Податок на додану вартість є одним з бюджетоформуючих податків, чи не основною статтею доходів бюджету. Тобто ці 22,4 млрд гривень підуть на пенсії, заробітну плату, виплати малозабезпеченим, фінансування інфраструктурних проектів», - наголосив очільник служби.

За його словами, у січні платниками податків задекларовано майже вдвічі більше, ніж середньомісячне декларування податку за січень-грудень 2016 року.

«У грудні ми вже встановили рекорд - 16,6 млрд гривень. А вже сьогодні завдяки проведеним заходам з детінізації економіки ми збільшили цей показник на 6 млрд і встановили новий рекорд», - зазначив Насіров.